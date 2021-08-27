На Київщині у ДТП постраждало двоє малолітніх дітей: їх батько у реанімації
Джерело:Поліція Київської області
У Київській області у селі Потоки, що на Білоцерківщині, 26 серпня сталась страшна ДТП. Audi влетів у фуру – від зіткнення легкову машину розтрощило вщент. В ній їхала родина з малолітніми дітьми – всі потрапили у лікарню.
Відомо, що діти разом з матір'ю перебувають у столичній дитячій лікарні. У хлопчика попередньо діагностували перелом черепа й склепіння, у дівчинки вивих плеча. Батько знаходиться в реанімації Білоцерківської міської лікарні у важкому стані.
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Родина з дітьми потрапила у ДТП
За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Audi був 37-річний чоловік, поруч з яким на пасажирському сидінні перебувала його дружина. У салоні автомобіля позаду було двоє малолітніх дітей подружжя.
Вантажівка, у яку врізався Audi / Фото поліції Київської області
Місце удару на Audi / Фото поліції Київської області
Причини аварії наразі невідомі
При невстановлених обставинах водій автомобіля Audi скоїв бокове зіткнення з вантажним автомобілем. Слідчі поліції Київщини з'ясовують обставини скоєного ДТП і можливі її причини.