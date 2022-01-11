На Київщині мікроавтобус вщент розбився о фуру з водієм-іноземцем: моторошне відео

Дуже жорстка аварія сталася 11 січня на трасі Київ – Одеса неподалік селища Гребінки на Київщині. Мікроавтобус Mercedes Sprinter із величезною силою зіштовхнувся з вантажівкою Mercedes Benz Axor.

Внаслідок аварії, мікроавтобус зазнав вкрай серйозних пошкоджень та, скоріш за все, не підлягає ремонту. Водій буса отримав травми голови.

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Постраждалого госпіталізували до лікарні у Білій Церкві. На місці події працюють патрульні та слідчі.

ДТП призвела до величезного затору

Як розповіли у поліції Київської області, аварія сталася близько 13:30 11 січня неподалік від села Гребінки Білоцерківського району.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та на швидкості врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.

Внаслідок зіткнення постраждала ліва частина фури, а мікроавтобус залишився взагалі без передка.

Крім того, на дорогу поруч зі Sprinter випали сотні пляшок з кока-колою.

Правоохоронці кажуть, що у вантажівці в момент зіткнення перебував 38-річний громадянин Туреччини. Він внаслідок аварії не постраждав.

Інформацію про ДТП правоохоронці зафіксували у реєстрі. Остаточну кваліфікацію події нададуть після з'ясовування всіх обставин інциденту та отримання даних про важкість травм водія бусика.

Станом на 16:40 проїзд у напрямку Білої Церкви та Києва суттєво ускладнений, оскільки вільними для водіїв залишилося лише кілька смуг.

Дивіться відео з місця масштабної ДТП на Київщині: