На очах у меншого братика: на Київщині педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку

Працівники Білоцерківської окружної прокуратури домоглися визнання винним дорослого чоловіка, який скоїв сексуальний злочин щодо 8-річної дівчинки. Зґвалтування відбувалося на очах її 5-річного братика.

За словами обвинувачів, служителі Феміди засудили 39-річного злочинця до найсуворішого покарання, яке тільки передбачає стаття Кримінального кодексу. Педофіл проведе за ґратами 15 років.

Дивіться також Без прав, під наркотиками та з дитиною без автокрісла: на Київщині водій зібрав комбо порушень

Крім того, чоловіка внесуть до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Зґвалтував, коли прийшов у гості до знайомої

Як довели слідчі, злочин стався у серпні 2018 року. Мешканець одного з сіл Білоцерківського району прийшов додому до своєї знайомої.

Жінки вдома не було, однак її діти впустили чоловіка.

Зловмисник скористався відсутністю дорослих та накинувся на 8-річну дівчинку та відніс її до городу.

Ґвалтував потерпілу чоловік на очах у її маленького брата.

Невдовзі після скоєння злочину поліцейські затримали нелюдя. Втім, своєї провини чоловік не визнавав ані під час розслідування, ані під час розгляду справи по суті. Зібраних слідчими доказів вистачило, аби прокурор зміг довести причетність підозрюваного до скоєння злочину.