На очах у меншого братика: на Київщині педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку
25 листопада 2021 , 12:19Читать новость на русском
Джерело:прокуратура Київської області
Працівники Білоцерківської окружної прокуратури домоглися визнання винним дорослого чоловіка, який скоїв сексуальний злочин щодо 8-річної дівчинки. Зґвалтування відбувалося на очах її 5-річного братика.
За словами обвинувачів, служителі Феміди засудили 39-річного злочинця до найсуворішого покарання, яке тільки передбачає стаття Кримінального кодексу. Педофіл проведе за ґратами 15 років.
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Крім того, чоловіка внесуть до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей.
Зґвалтував, коли прийшов у гості до знайомої
- Як довели слідчі, злочин стався у серпні 2018 року. Мешканець одного з сіл Білоцерківського району прийшов додому до своєї знайомої.
- Жінки вдома не було, однак її діти впустили чоловіка.
- Зловмисник скористався відсутністю дорослих та накинувся на 8-річну дівчинку та відніс її до городу.
- Ґвалтував потерпілу чоловік на очах у її маленького брата.