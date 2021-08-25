На Київщині поліцейський збив пішохода: обидва у лікарні

У селі Нові Петрівці, що біля Вишгорода, 24 серпня поліцейський на Volkswagen збив людину. Пішохід вибіг на дорогу у непризначеному місці.

ДТП трапилась близько 23 години на вулиці Свято-Покровська. У результаті аварії поліцейський отримав забій грудної клітини та струс головного мозку.

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Деталі ДТП

Про травми пішохода правоохоронці не повідомили, але він перебуває у лікарні. Постраждалому 22-23 роки.

У селі Нові Петрівці 28-річний старший лейтенант поліції на автомобілі "Volkswagen" рухався по вулиці Свято-Покровська, де сталося зіткнення з пішоходом, який вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки дороги в непризначеному для переходу місці,

– йдеться у повідомленні поліції Київщини.

ДТП трапилось біля автозаправки – де є освітлення у ночі. Втім, його було не достатньо для того, щоб уникнути зіткнення.

Місце ДТП / Фото поліції Київської області

Наразі Державне бюро розслідувань проводить розслідування за даним фактом.