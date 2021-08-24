Як зазначили очевидці, власник "німця", скоріш за все, приїхав до центру столиці на парад до Дня Незалежності. Та чомусь вирішив, що на честь свята можна паркуватися як завгодно.

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"Жертвою" порушника правил дорожнього руху став водій тролейбуса. Який не міг об'їхати легковик сусідньою смугою.

Переносив навіть поліцейський

Інцидент стався вранці 24 серпня, коли на Хрещатику та Майдані проводили масові заходи.

Судячи з усього, викликати на місце події евакуатор було досить проблематично, оскільки рух Хрещатиком було перекрито.

Вирішували проблему в досить цікавий спосіб. Патрульний поліцейський та кілька небайдужих перехожих підняли Skoda та перенесли її на тротуар.

Скоріш за все, власника іномарки за цей вчинок ніяк не покарали. Оскільки правоохоронці не мають права виписувати водіям-порушникам протокол без їх присутності. Це можуть зробити лише інспектори з паркування. Однак вони зазвичай їздять разом з евакуаторами.

Дивіться відео перенесення автівки на Майдані Незалежності: