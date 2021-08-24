Как отметили очевидцы, владелец "немца", скорее всего, приехал в центр столицы на парад ко Дню Независимости. Но почему-то решил, что в честь праздника можно парковаться как угодно.

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"Жертвой" нарушителя правил дорожного движения стал водитель троллейбуса, который не мог объехать легковушку по соседней полосе.

Переносил даже полицейский

Инцидент произошел утром 24 августа, когда на Крещатике и Майдане проводили массовые мероприятия.

Судя по всему, вызвать на место происшествия эвакуатор было довольно проблематично, поскольку движение по Крещатику было перекрыто.

Решали проблему довольно интересным способом. Патрульный полицейский и несколько неравнодушных прохожих подняли Skoda и перенесли ее на тротуар.

Скорее всего, владельца иномарки за этот поступок никак не наказали. Поскольку правоохранители не имеют права выписывать водителям-нарушителям протокол без их присутствия. Это могут сделать только инспекторы по парковке. Однако они обычно ездят вместе с эвакуаторами.

Смотрите видео переноса машины на Майдане Независимости: