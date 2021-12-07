На Київщині помітили рідкісні "пухнасті гірлянди": метеорологи пояснили, що це за явище

На метеорологічній станції "Тетерів", що на Київщині, 5 грудня помітили рідкісне природнє явище – кристалічну паморозь.

Йдеться про білий осад, який утворюється з дрібних кристалів льоду тонкої структури. Він, ніби пухнаста гірлянда, вкриває гілля дерев та дроти ліній електропередач, однак легко обсипається, якщо їх потрусити.

Цікаво Веселка посеред листопада: на Закарпатті зафіксували незвичне природне явище



Рідкісне зимове явище зафіксували на метеостанції "Тетерів" / Фото з фейсбуку метеорологічної станції "Тетерів"

Як утворюється диво природи

Утворенню кристалічної паморозі сприяє особлива нічна погода. Надворі має бути штиль або маленький вітер, а небо – безхмарним чи із тонкими хмарами. Крім того, нерідко це явище можна спостерігати під час туману.

Температура, за якої виникають такі "гірлянди", здебільшого коливається у межах 10 – 25 градусів морозу. Однак, можливі й відхилення в бік вищих або нижчих позначок.

Загалом кристали паморозі утворюються під час переходу водяної пари у лід у процесі випаровування крапель туману чи серпанку.

Десь сніжить, а десь цвіте

Ще одне аномальне для холодної пори року явище зафіксували у Києві. Там на початку листопада зненацька зацвіли каштани. Такий збій природи помітили жителі Оболоні та Теремків.

Текст публікації метеорологічної станції "Тетерів":

Сьогодні спостерігали кристалічну паморозь. Це такий білий осад, що складається з дрібних кристалів льоду з тонкої структури. Під час осідання на гілках дерев і дротах має вигляд пухнастих гірлянд, які легко обсипаються під час струшування.

Кристалічна паморозь утворюється переважно вночі за безхмарного неба або тонких хмар під час штилю чи слабкого вітру за наявності туману або серпанку. Найчастіше вона виникає за температури повітря від 10 до 25 градусів морозу, але може і за нижчої або вищої температури.

За таких умов кристали паморозі з'являються внаслідок переходу (сублімації ) водяної пари у лід під час випаровування крапель туману або серпанку.