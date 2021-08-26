На Київщині попереджають про грозу: чого чекати від погоди 26 серпня

У Київській області 26 серпня очікується гроза. В ДСНС попереджають про високий рівень небезпеки. Наразі в регіоні прохолодно – пройшов дощик. Температура повітря 15-16 градусів.

Така погода зберігатиметься до кінця дня. Можливі короткочасні дощі з грозами.

До теми Грози в центральній Україні та сонце у інших регіонах: прогноз погоди на 26 серпня

Якою буде погода 26 серпня

У столиці також дощ й грози. Метеорологиня Наталка Діденко традиційно у своєму фейсбуці розповідає про те, якою буде погода.

У Києві буде вогко та свіженько. Періодично дощ, можлива гроза, вдень передбачається близько +19 градусів. У найближчі неділю-понеділок стрибне у Києві до +30+33 градусів. Але ненадовго. Вересень потроху махає нам свіжими ранками та ночами,

– пише Діденко.

Погода на Київщині 26.08.2021 / Скриншот сайту sinoptik.ua

Прогноз погоди на 27 серпня

У п'ятницю 27 серпня на Київщині буде сухо. Денна температура повітря очікується +22 +23 градуси.

Погода у Києві 27.08.2021 / Скриншот сайту sinoptik.ua