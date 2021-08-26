Такая погода сохранится до конца дня. Возможны кратковременные дожди с грозами.
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Какой будет погода 26 августа
В столице также дождь и грозы. Метеоролог Наталья Диденко традиционно в своем фейсбуке рассказывает о том, какой будет погода.
В Киеве будет сыро и свежо. Периодически дождь, возможна гроза, днем предполагается около +19 градусов. В ближайшие воскресенье-понедельник прыгнет в Киеве до +30...+33 градусов. Но ненадолго. Сентябрь понемногу машет нам свежими утрами и ночами,
– пишет Диденко.
Погода в Киевской области 26.08.2021 / Скриншот сайта sinoptik.ua
Прогноз погоды на 27 августа
В пятницу 27 августа на Киевщине будет сухо. Дневная температура воздуха ожидается +22 +23 градуса.
Погода в Киеве 27.08.2021 / Скриншот сайта sinoptik.ua