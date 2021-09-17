На Київщині річку Дніпро атакує "зелена чума": фото водойми
Джерело:фейсбук Володимира Триліса
Річка Дніпро вкрилась тропічною рослиною. Мовиться про водяний гіацинт, що походить з Південної Америки. Його помітили в селищі Козин на Київщині.
У мережі опублікували водойму, яка майже повність вкрита гіацинтом. Про це повідомив старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України Володимир Триліс.
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"Зелена чума"
Гідробіолог каже, що зелена рослина, яка вкрила річку на Київщині, – гіацинт. Володимир Триліс називає явище "зеленою чумою". Рослину помітили в селищі Козин на каналі. Місцевість розташована на берегах Дніпра.
"Зелена чума" на Київщині / Фото з фейсбуку Володимира Триліса
Рослина походить із Південної Америки, точніше, з тропічної її частини. Зараз гіацинта можна зустріти і в Північній Америці, і навіть в Африці. Також гідробіолог каже, що це – чудовий корм для бегемотів.
Гіацинт із тропіків / Фото з фейсбуку Володимира Триліса
Люди по-різному реагують на "зелену чуму" на Київщині. Хтось сміється, що треба приручити бегемота, а хтось серйозно говорить про забруднені ріки. Ось кілька реакцій:
- "Залишилося їх (бегемотів) виховати в своєму колективі";
- "Гіпопотами вже в дорозі. Чекайте в Києві";
- "Законів немає, роз'яснювальної роботи теж. Річки гинуть, і тільки мало хто з нас розуміють на скільки все погано";
- "Треба спробувати свиней нагодувати";
- "Чудова рослина для очищення стічних вод. Переробляє навіть феноли".
Гіацинт покрив майже всю водойму / Фото з фейсбуку Володимира Триліса
Що відомо про водяного гіацинта
Ейхорнія гіацинтова, або водяний гіацинт, — вид багаторічних трав'янистих водяних рослин амазонського басейну. В Європейському Союзі входить до офіційного переліку чужорідних інвазійних видів.
Рослин росте на поверхні прісних водойм, у тропіках і субтропіках Америки, зокрема в басейні Амазонки. Там середня температура протягом усього року становить 20-27 градусів за Цельсієм.
Так ззвана "зелена маса" перебуває на поверхні води, а корені — під водою. Корені нерідко є прихистком для деяких риб, зокрема для мальків. За сприятливих умов ейхорнія розмножується настільки швидко, що може повністю застелити поверхню водойми.
Водяного гіацинта в Америці вважають бур'яном, який знищують різними методами або ж відловлюють на корм худобі. У деяких районах з нього отримують біологічне паливо та готують страви.
Дані з Wikipedia