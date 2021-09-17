На Киевщине реку Днепр атакует "зеленая чума": фото водоема

Река Днепр покрылась тропическим растением. Речь идет о водяном гиацинте, происходящем из Южной Америки. Его заметили в поселке Козин Киевской области.

В сети опубликовали водоем, который почти полностью покрыт гиацинтом. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института гидробиологии НАН Украины Владимир Трилис.

К теме Зеленое пюре вместо реки: эксперты объяснили катастрофу с водой в Днепре

"Зеленая чума"

Гидробиолог говорит, что зеленое растение, которое покрыло реку на Киевщине, – Гиацинт. Владимир Трилис называет явление "зеленой чумой". Растение заметили в поселке Козин на канале. Местность расположена на берегах Днепра.

"Зеленая чума" на Киевщине / Фото из Фейсбука Владимира Трилиса

Растение происходит из Южной Америки, точнее, из тропической ее части. Сейчас гиацинт можно встретить и в Северной Америке, и даже в Африке. Также гидробиолог говорит, что это – отличный корм для бегемотов.

Гиацинт из тропиков / Фото из Фейсбука Владимира Трилиса

Люди по-разному реагируют на "зеленую чуму" на Киевщине. Кто-то смеется, что надо приручить бегемота, а кто-то всерьез говорит о загрязнены реки. Вот несколько реакций:

"Осталось их (бегемотов) воспитать в своем коллективе";

"Гиппопотамы уже в пути. Ждите в Киеве";

"Законов нет, разъяснительной работы тоже. Реки гибнут, и только немногие из нас понимают на сколько все плохо";

"Надо попробовать свиней накормить";

"Замечательное растение для очистки сточных вод. Переделывает даже фенолы".



Гиацинт покрыл почти весь водоем / Фото из Фейсбука Владимира Трилиса