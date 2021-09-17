В сети опубликовали водоем, который почти полностью покрыт гиацинтом. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института гидробиологии НАН Украины Владимир Трилис.
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"Зеленая чума"
Гидробиолог говорит, что зеленое растение, которое покрыло реку на Киевщине, – Гиацинт. Владимир Трилис называет явление "зеленой чумой". Растение заметили в поселке Козин на канале. Местность расположена на берегах Днепра.
"Зеленая чума" на Киевщине / Фото из Фейсбука Владимира Трилиса
Растение происходит из Южной Америки, точнее, из тропической ее части. Сейчас гиацинт можно встретить и в Северной Америке, и даже в Африке. Также гидробиолог говорит, что это – отличный корм для бегемотов.
Гиацинт из тропиков / Фото из Фейсбука Владимира Трилиса
Люди по-разному реагируют на "зеленую чуму" на Киевщине. Кто-то смеется, что надо приручить бегемота, а кто-то всерьез говорит о загрязнены реки. Вот несколько реакций:
- "Осталось их (бегемотов) воспитать в своем коллективе";
- "Гиппопотамы уже в пути. Ждите в Киеве";
- "Законов нет, разъяснительной работы тоже. Реки гибнут, и только немногие из нас понимают на сколько все плохо";
- "Надо попробовать свиней накормить";
- "Замечательное растение для очистки сточных вод. Переделывает даже фенолы".
Гиацинт покрыл почти весь водоем / Фото из Фейсбука Владимира Трилиса
Что известно о водяном гиацинте
Эйхорния гиацинтовая, или водяной гиацинт, — вид многолетних травянистых водяных растений амазонского бассейна. В Европейском Союзе входит в официальный перечень чужеродных инвазионных видов.
Растение растет на поверхности пресных водоемов, в тропиках и субтропиках Америки, в частности в бассейне Амазонки. Там средняя температура в течение всего года составляет 20-27 градусов по Цельсию.
Так называемая "зеленая масса" находится на поверхности воды, а корни — под водой. Корни нередко являются прибежищем для некоторых рыб, в частности для мальков. При благоприятных условиях эйхорния размножается настолько быстро, что может полностью застелить поверхность водоема.
Водяного гиацинта в Америке считают сорняком, который уничтожают разными методами или же отлавливают на корм скоту. В некоторых районах из него получают биологическое топливо и готовят блюда.
Данные из Wikipedia