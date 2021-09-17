У мережі опублікували водойму, яка майже повність вкрита гіацинтом. Про це повідомив старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України Володимир Триліс.

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"Зелена чума"

Гідробіолог каже, що зелена рослина, яка вкрила річку на Київщині, – гіацинт. Володимир Триліс називає явище "зеленою чумою". Рослину помітили в селищі Козин на каналі. Місцевість розташована на берегах Дніпра.



"Зелена чума" на Київщині / Фото з фейсбуку Володимира Триліса

Рослина походить із Південної Америки, точніше, з тропічної її частини. Зараз гіацинта можна зустріти і в Північній Америці, і навіть в Африці. Також гідробіолог каже, що це – чудовий корм для бегемотів.



Гіацинт із тропіків / Фото з фейсбуку Володимира Триліса

Люди по-різному реагують на "зелену чуму" на Київщині. Хтось сміється, що треба приручити бегемота, а хтось серйозно говорить про забруднені ріки. Ось кілька реакцій:

"Залишилося їх (бегемотів) виховати в своєму колективі";

"Гіпопотами вже в дорозі. Чекайте в Києві";

"Законів немає, роз'яснювальної роботи теж. Річки гинуть, і тільки мало хто з нас розуміють на скільки все погано";

"Треба спробувати свиней нагодувати";

"Чудова рослина для очищення стічних вод. Переробляє навіть феноли".



Гіацинт покрив майже всю водойму / Фото з фейсбуку Володимира Триліса