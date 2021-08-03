На Київщині спіймали водія, який їздив з намальованими маркером номерами

Патрульні поліцейські зупинили Chevrolet Lacetti, номерні знаки якого були саморобними. Незвичного порушника виявили у центрі села Чайки на Київщині.

Через що саме 30-річний власник Chevrolet вирішив замінити номера державного зразка на саморобні, невідомо. Втім, оскільки використання подібних художніх робіт заборонено, чоловіка оштрафують.

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За водіння машини з номерами, які не відповідають стандартам, передбачений штраф у 170 гривень.

Малював маркером на картоні

Машину з намальованими від руки номерами патрульні побачили на вулиці Печерській у Чайках близько 9:00 3 серпня.

Правоохоронці зупинили автівку та з'ясували, що власник просто намалював літери та числа номера спереду чорним маркером.

За використання номерів, які не відповідають стандартам, щодо водія склали відповідний протокол.

Крім того, поліцейські нагадали, що водіям забороняється керувати машинами, на яких: