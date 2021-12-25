На Київщині вагітну терміново доставили до лікарні гвинтокрилом

Напередодні бориспільські патрульні отримали виклик про те, що гелікоптером потрібно доставити до лікарні вагітну жінку. Правоохоронці обмежили доступ до місця приземлення.

Патрульні Київщини 24 грудня подбали про безпечне приземлення гвинтокрила для транспортування вагітної жінки.

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Вагітну доставили у лікарню гелікоптером

Бориспільські патрульні приблизно о 13:00 отримали виклик на вулицю Митрополита Шептицького.

Медики повідомили, що гелікоптером потрібно доставити до лікарні вагітну жінку. Вона потребувала термінової допомоги. Медпрацівники попросили патрульних забезпечити безперешкодний шлях до гвинтокрила.

Правоохоронці обмежили доступ до місця приземлення. Тому медики змогли швидко та без перешкод перевезти жінку до вертольота.

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Поліцейський вертоліт доправив 2 пацієнтів до лікарні

20 грудня вертоліт поліцейських транспортував двох чоловіків у львівські лікарні.

Гвинтокрил МВС Airbus Helicopters Н-145 перевіз з Бродів до Львівської лікарні швидкої медичної допомоги 57-річного пацієнта. У нього трапився гострий мозковий інсульт.

Після цього гелікоптер негайно вилетів на інший виклик – до Золочева. Там він забрав з поліклініки 63-річного чоловіка, в якого також стався інсульт.

Текст допису патрульної поліції Київської області:

Учора близько 13-ї години бориспільські патрульні отримали виклик на вулицю Митрополита Шептицького.

Медики повідомили, що гелікоптером потрібно доставити до лікарні вагітну жінку, яка потребувала термінової медичної допомоги, та попросили патрульних забезпечити безперешкодний шлях до літального апарату.

Охоронці правопорядку обмежили доступ до місця приземлення і медики швидко та без перешкод перевезли жінку до вертольота.