На Київщині вандал облив чорною рідиною пам’ятник герою Небесної Сотні Юрію Вербицькому

У Київській області у селі Гнідин вандал облив чорною рідиною пам’ятник герою Небесної Сотні Юрію Вербицькому. Його було вбито неподалік цього села у 2014 році.

Поліція знайшла того, хто спаплюжив пам’ятник – ним виявився 42-річний киянин. Його дії кваліфікували як "хуліганство".

Інша тема На Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві встановили символи ностальгії за СРСР: виник скандал

Як шукали вандала

16 серпня місцевий поліцейський й працівник сільради переглядаючи відео з камер спостереження помітили, що пам’ятник Вербицькому облили чимось чорним. На місці чоловіки побачили, що рідину вилили у підніжжя стели герою просто на вінок.

Вандал облив чорної рідиною пам'ятник Вербицькому: фото поліції Київщини

Правоохоронці з’ясували, що вандал приїхав до пам’ятника на велосипеді, дістав з пакета пляшку й облив стелу, а потім поїхав у ліс. Через дві доби, 18 серпня, поліція встановила особу порушника й затримала його за місцем проживання.

Йому загрожує кримінальна відповідальність. Санкція статті передбачає:

штраф від 17 до 34 тисяч гривень

або арешт до 6 місяців

або обмеження волі до 5 років

Що відомо про Юрія Вербицького

Герой України, сейсмолог, кандидат наук. Син українського геофізика Тараса Вербицького, брат сейсмолога Сергія Вербицького (кандидат фізико-математичних наук). Активіст Євромайдану. Був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року й вбитий після катувань.

Юрій Вербицький. Вбитий у січні 2014 року / фото wikipedia.org

Викрадачів Вербицького відпустили

8 серпня із СІЗО випустили Івана Новотного та Сергія Мисливого, яких звинувачують у викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Як пояснила журналістка Ольга Худецька, продовжити їм запобіжний захід не змогли, бо судді Білоцерківського суду "вирішили дружно сходити у відпустку".