На фотографіях, які оприлюднив журналіст Богдан Кутєпов, зображені радянські автомати з водою й макети квартир. Поки невідомо яким чином такі декорації будуть використовуватись у День незалежності, але їх поява на Алеї людям не сподобалась.

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Реакція людей

Активістка Аліна Боднар пише у фейсбуці:

В що перетворили Алею Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності? Тобто коли всі родини та майданівці з‘їдуться до Києва, то повинні споглядати оці дизайнерські рішення? Уже в горлі стоять такі режисури!

Інститутська – пам`ятка історії місцевого значення. Зараз триває розгляд котрий рік аби занести вулицю в національний реєстр.

До всього ж вулиця арештована судовим рішенням. Жодні дії, які вплинуть на зміну вулиці заборонені.

Декорації на Інститутській: фото Богдана Кутєпова

Журналіст Євген Будерацький також обурений. Ось, що він пише у фейсбуці:

Не знаю, хто з "креативщиків" у владі вигадав совковою інсталяцією закрити Алею Герої Небесної Сотні, але це черговий приклад тотального нерозуміння подій, які відбулись у країні.

Нуль поваги до загиблих за свободу, зате купа пієтету до совкової фігні. Ну невже не розуміли, що отримають черговий хейт? Чи так і було задумано?

Кличку теж не сподобалось

В КМДА вже прокоментували інсталяцію. Мер Віталій Кличко повідомив, що встановлення цих об’єктів на Інститутській було погоджено з Музеєм Революції Гідності, а місто не видавало жодних дозвільних документів. Втім, Кличко засудив таку творчість.

Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом,

– написав міський голова столиці у своєму телеграмі.

Текст публікації Віталія Кличка:

Друзі! Щодо "інсталяції" на Алеї Героїв Небесної сотні. Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним.



Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента.



Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів.



Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз перебуває на місці і очікує від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили "інсталяцію".



Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом...

Що говорять в Музеї

Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло в коментарі журналістам повідомив, що на алеї монтують декорації до 30-річчя Незалежності.

Про саму ідею нас усно інформували, ми радили звертатися до зацікавлених сторін і попередили організаторів щодо інформування Офісу генпрокурора, бо територія під арештом і є слідчі дії, а також звертатися до родин Небесної Сотні. Письмових деталей ми не отримували, про це дізнались уже на місці,

– зазначив він.

На Інститутській наразі перебуває поліція, представники КМДА та депутати – всі з’ясовують чи мали право на встановлення таких декорацій – їх вже почали демонтовувати.