Київські контролери оштрафували підлітка за сплачений проїзд

27 вересня 2021 , 15:09
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Джерело:

Kyiv Media

15-річного підлітка залякували та ледве силою не витягли з трамваю, а також оштрафували нібито за несплачений проїзд. Натомість хлопець насправді намагався скористатися е-квитком, але стався збій системи.

Як розповіла мати школяра, підтвердження про сплату проїзду є у мобільному телефоні хлопця. Однак довести оплату хлопець контролерам не зміг.

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За словами жінки, контролери налякали підлітка, тому він не міг нічого їм сказати.

Збої трапляються часто

  • Як стверджує матір хлопця, він оплатив проїзд за допомогою застосунку "Київ Цифровий", однак валідатор буцімто не спрацював.
  • Коли ж контролери перевірили, чи сплатив хлопець за проїзд, вони заявили, що ні. Через це хлопця намагалися висадити з трамвая та оштрафували.
  • За словами керівника відділу контролю “Київпастрансу” Ігоря Вдовенка, квиток цілком міг не завалідуватися з першого разу. Крім того, посадовець зазначає, що незадоволених роботою нової системи оплати за проїзд досить багато.

Чиновник каже, що кожного дня зі збоями у роботі системи стикаються багато киян. Недоліки з валідаторами комунальники намагаються зафіксувати та передати до операторів електронного квитка.

Не мають права штрафувати

Юристи стверджують, що за законом пасажири не несуть жодної відповідальності за безкоштовний проїзд у разі недоліків системи. Крім того, на контролера, який здійснює якийсь примус або застосовує фізичну силу, можна написати заяву до поліції.

Автор: Олексій Чибісов