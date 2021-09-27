Київські контролери оштрафували підлітка за сплачений проїзд

15-річного підлітка залякували та ледве силою не витягли з трамваю, а також оштрафували нібито за несплачений проїзд. Натомість хлопець насправді намагався скористатися е-квитком, але стався збій системи.

Як розповіла мати школяра, підтвердження про сплату проїзду є у мобільному телефоні хлопця. Однак довести оплату хлопець контролерам не зміг.

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За словами жінки, контролери налякали підлітка, тому він не міг нічого їм сказати.

Збої трапляються часто

Як стверджує матір хлопця, він оплатив проїзд за допомогою застосунку "Київ Цифровий", однак валідатор буцімто не спрацював.

Коли ж контролери перевірили, чи сплатив хлопець за проїзд, вони заявили, що ні. Через це хлопця намагалися висадити з трамвая та оштрафували.

За словами керівника відділу контролю “Київпастрансу” Ігоря Вдовенка, квиток цілком міг не завалідуватися з першого разу. Крім того, посадовець зазначає, що незадоволених роботою нової системи оплати за проїзд досить багато.

Чиновник каже, що кожного дня зі збоями у роботі системи стикаються багато киян. Недоліки з валідаторами комунальники намагаються зафіксувати та передати до операторів електронного квитка.

Не мають права штрафувати

Юристи стверджують, що за законом пасажири не несуть жодної відповідальності за безкоштовний проїзд у разі недоліків системи. Крім того, на контролера, який здійснює якийсь примус або застосовує фізичну силу, можна написати заяву до поліції.