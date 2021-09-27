Как рассказала мать школьника, подтверждение об оплате проезда есть в мобильном телефоне сына. Однако доказать оплату парень контролерам не смог.

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По словам женщины, контроллеры напугали ребенка, поэтому он не мог ничего им сказать.

Сбои случаются часто

Как утверждает мать подростка, он оплатил проезд с помощью приложения "Киев Цифровой", однако валидатор якобы не сработал.

Когда же контроллеры проверили, оплатил ли он за проезд, они заявили, что нет. Из-за этого его пытались высадить из трамвая и оштрафовали.

По словам руководителя отдела контроля "Киевпасстранса" Игоря Вдовенко, билет вполне мог не завалидироватья с первого раза. Кроме того, чиновник отмечает, что недовольных работой новой системы оплаты за проезд достаточно много.

Чиновник говорит, что каждый день со сбоями в работе системы сталкиваются множество киевлян. Недостатки с валидаторами коммунальщики пытаются зафиксировать и передать операторам электронного билета.

Не имеют права штрафовать

Юристы утверждают, что по закону пассажиры не несут никакой ответственности за бесплатный проезд в случае недостатков системы. Кроме того, на контролера, который осуществляет какое либо принуждение или применяет физическую силу, можно написать заявление в полицию.