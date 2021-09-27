Як розповіла мати школяра, підтвердження про сплату проїзду є у мобільному телефоні хлопця. Однак довести оплату хлопець контролерам не зміг.
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За словами жінки, контролери налякали підлітка, тому він не міг нічого їм сказати.
Збої трапляються часто
- Як стверджує матір хлопця, він оплатив проїзд за допомогою застосунку "Київ Цифровий", однак валідатор буцімто не спрацював.
- Коли ж контролери перевірили, чи сплатив хлопець за проїзд, вони заявили, що ні. Через це хлопця намагалися висадити з трамвая та оштрафували.
- За словами керівника відділу контролю “Київпастрансу” Ігоря Вдовенка, квиток цілком міг не завалідуватися з першого разу. Крім того, посадовець зазначає, що незадоволених роботою нової системи оплати за проїзд досить багато.
Чиновник каже, що кожного дня зі збоями у роботі системи стикаються багато киян. Недоліки з валідаторами комунальники намагаються зафіксувати та передати до операторів електронного квитка.
Не мають права штрафувати
Юристи стверджують, що за законом пасажири не несуть жодної відповідальності за безкоштовний проїзд у разі недоліків системи. Крім того, на контролера, який здійснює якийсь примус або застосовує фізичну силу, можна написати заяву до поліції.