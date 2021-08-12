Нова "мітла": у київській поліції грядуть перестановки

У Києві призначили нового главу поліції Івана Вигівського. Тепер у районних керівництвах також ймовірні перестановки.

Столичні поліцейські не виключають, що Вигівський призначатиме нових керівників у місті. Нагадаємо, що він змінив на посаді Андрія Крищенка, який очолював поліцію Києва понад 5 років.

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Зміни в поліції Києва будуть

На зустрічі з підопічними Вигівський сказав про кадрові зміни. Якими вони стануть – цього поки особистому складу не озвучили.

Полковник Іван Вигівський очолював поліцію Полтавської області. Ще у 2016 році він обіймав посаду керівника звичайного районного відділу поліції в Очакові.

Теперішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що від нового глави поліції Києва очікує посилення уваги на забезпечення громадської безпеки, тим більше напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Колеги позитивно відгукуються про Івана Вигівського

Співрозмовник видання "Сьогодні" сказав, що він не здивований, що Вигівський пішов угору по кар'єрних сходах. Його трудоголізм дозволив йому розкрити крила. Під час служби в Миколаївській області він намагався якомога глибше вникнути в деталі гучних злочинів.