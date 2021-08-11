Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній голова атестаційної комісії Міністерства внутрішніх справ України Роман Сініцин. Водночас призначення може бути пов'язаним з так званим відстороненням лояльних до Арсена Авакова осіб.

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"Насправді Іван Вигівський доволі-таки "темна конячка" навіть для експертів в правоохоронній галузі. У нього достатньо стрімка кар'єра була останні 5 – 6 років", – сказав Роман Сініцин.

Ще у 2016 році він обіймав посаду керівника звичайного районного відділу поліції в Очакові, потім став заступником керівника Миколаївської поліції, керував там слідством. І останній рік – півтора він керував Полтавською поліцією, й скандалами не відзначився, сказав колишній голова атестаційної комісії МВС.

Сініцин: "Вимивають" лояльних до Авакова керівників

За словами Сініцина, Вигівський "притягнув" з Миколаєва на посаду заступників доволі велику кількість людей. Але в системі поліції та МВС це абсолютно нормальна практика, коли приходить новий керівник з одного регіону і перевозить так званий десант довірених людей, яких розставляє на посади в новому регіоні, додав активність

Взагалі це призначення пов'язують з тим, що поступово "вимивають" лояльних до Авакова людей з системи керівних посад у Національній поліції. Є чутки, що цього й на наступного тижня буде змінено ще низку очільників поліції в областях,

– зазначив Роман Сініцин.

Зверніть увагу! Головою Національної поліції Києва Івана Вигівського призначили 11 серпня. Перед цим задовольнили рапорт про відставку Андрія Крищенка.

Активіст про призначення нового глави Нацполіції Києва: дивіться відео 24 каналу