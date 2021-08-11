Андрій Крищенко у фейсбуці написав, що завершує кар'єру в Київській поліції. Однак він не назвав причин такого рішення.

До теми Крищенко подав у відставку з посади глави Київської поліції

Іван Вигівський – новий глава Київської поліції, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, саме Івана Вигівського призначили новим главою Київської поліції.

До речі, перед тим ЗМІ повідомляли, посилаючись за джерела в МВС, що саме полковник Виговський може очолити Київську поліцію. Адже, ймовірно, це не кандидат, якого хотів би бачити на чолі київської поліції новий глава МВС Денис Монастирський, а людина, яку рекомендував Офіс Президента на чолі з Андрієм Єрмаком.

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