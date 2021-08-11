Андрей Крищенко в фейсбуке написал, что завершает карьеру в Киевской полиции. Однако он не назвал причин такого решения.

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Иван Выгивский – новый глава Киевской полиции

Ивана Выгивского назначили новым главой Киевской полиции. Об этом сообщил журналистам Андрей Крищенко.

Только министр внутренних дел представил Ивана Выгивского, полковника полиции, руководителем полиции Киева,

– заявил Корищенко.

Отвечая на вопрос, что может сказать о назначении нового главы Киевской полиции, Андрей Крищенко заверил, что ему особо не приходилось с ним общаться.

"Мы не работали вместе как-то плотно, только общались, возможно, как руководители. Поэтому все оценки, я думаю, предоставит руководство и общество", – отметил Корищенко.

Добавил также, что это большое доверие, высказанное руководителем. Крищенко считает, что новый глава будет пытаться его оправдать.

Новое назначение в комментарии 24 канала подтвердил представитель МВД Артем Шевченко.

Перед тем СМИ сообщали, ссылаясь за источники в МВД, что именно полковник Выгивский может возглавить Киевскую полицию. Ведь, вероятно, это не кандидат, которого хотел бы видеть во главе киевской полиции новый глава МВД Денис Монастырский, а человек, которого рекомендовал Офис Президента во главе с Андреем Ермаком.

Что известно об Иване Выгивском: коротко

Источник: "Обозреватель"