Андрей Крищенко в фейсбуке написал, что завершает карьеру в Киевской полиции. Однако он не назвал причин такого решения.
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Иван Выгивский – новый глава Киевской полиции
Ивана Выгивского назначили новым главой Киевской полиции. Об этом сообщил журналистам Андрей Крищенко.
Только министр внутренних дел представил Ивана Выгивского, полковника полиции, руководителем полиции Киева,
– заявил Корищенко.
Отвечая на вопрос, что может сказать о назначении нового главы Киевской полиции, Андрей Крищенко заверил, что ему особо не приходилось с ним общаться.
"Мы не работали вместе как-то плотно, только общались, возможно, как руководители. Поэтому все оценки, я думаю, предоставит руководство и общество", – отметил Корищенко.
Добавил также, что это большое доверие, высказанное руководителем. Крищенко считает, что новый глава будет пытаться его оправдать.
Новое назначение в комментарии 24 канала подтвердил представитель МВД Артем Шевченко.
Перед тем СМИ сообщали, ссылаясь за источники в МВД, что именно полковник Выгивский может возглавить Киевскую полицию. Ведь, вероятно, это не кандидат, которого хотел бы видеть во главе киевской полиции новый глава МВД Денис Монастырский, а человек, которого рекомендовал Офис Президента во главе с Андреем Ермаком.
Что известно об Иване Выгивском: коротко
Источник: "Обозреватель"
- Иван Выгивский родился в марте 1980 года на Житомирщине. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.
- Работу в органах внутренних дел начал с 1999 года, работая следователем Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области.
- В 2015 – 2016 годах работал начальником Очаковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
- С 2016 года – занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.
- С 2020 года возглавлял ГУНП в Полтавской области.
- Иван Выгивский полковник полиции. Он женат и у него есть дочь.
- Согласно декларации 2020 года, он владеет авто Volkswagen Touareg 2015 года выпуска, его жена – Volkswagen Golf 2014 года. У них есть 2 квартиры (в Полтаве и Очакове) и 2 земельных участка (на Николаевщине).