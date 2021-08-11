Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков ушел в отставку. Также 4 августа уволили его заместителя Антона Геращенко, а заместителями назначили вместо того Мэри Акопян и Богдана Драпятого.
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Уже на следующий день, 5 августа, СМИ заговорили о смене руководителя полиции столицы Украины Андрея Крищенко. Однако в самом учреждении такие слухи опровергли.
Будет или не будет отставка Крищенко и кто его может заменить
Однако тема не ушла в небытие. 10 августа в СМИ появилась информация, что Андрей Крищенко таки уходит с поста главы Главного управления Национальной полиции Киева. Более того, уже якобы известно, кто именно его заменит.
- И это не будет кандидат, которого хотел бы видеть во главе киевской полиции новый глава МВД Денис Монастырский, а человек, которого рекомендовал Офис Президента во главе с Андреем Ермаком.
Речь о полковнике полиции Иване Выгивском. По состоянию на август 2021 он возглавляет полицию в Полтавской области. Ранее руководил следственным управлением, а также был заместителем начальника полиции Николаевской области.
Возглавить полицию столицы Украины может полковник Иван Выгивский / Фото НПУ
Иван Выгивский: коротко о предполагаемом новом главе нацполиции Киева
Иван Выгивский – 41-летний полковник полиции, в органах внутренних дел работает с 1999 года:
- Начинал следователем Очаковского райотдела милиции (Николаевская область).
- В 2003 окончил Национальный университет внутренних дел Украины.
- С 2015 до 2016 – руководил Очаковским отделением полиции.
- С 2016 пошел на должность начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.
- 14 февраля 2020 стал руководителем полиции Полтавской области.
У Ивана Выгивского есть жена и дочь. В собственности семьи, как свидетельствует декларация за 2019 год, следующее:
- Земельные участки в Николаевской области в 1100 и 1500 квадратных метров, квартира в Очакове на 78,8 квадратного метра. Еще один дом и участок семья взяла в аренду.
- Автомобилем пользуется Выгивский марки Volkswagen Touareg 2015 выпуска, но принадлежит он другому лицу. Жена же имеет собственное авто – Volkswagen Golf.
- Главным доходом Выгивского является зарплата по основному месту работы в 398 тысяч гривен за год. Жена Выгивского заработала 455 тысяч гривен благодаря предпринимательской деятельности.