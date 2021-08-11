Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков ушел в отставку. Также 4 августа уволили его заместителя Антона Геращенко , а заместителями назначили вместо того Мэри Акопян и Богдана Драпятого.

Также интересно Руководитель Укрзализныци Юрик ушел в отставку: его может заменить экс-менджер Ахметова

Уже на следующий день, 5 августа, СМИ заговорили о смене руководителя полиции столицы Украины Андрея Крищенко. Однако в самом учреждении такие слухи опровергли .

Будет или не будет отставка Крищенко и кто его может заменить

Однако тема не ушла в небытие. 10 августа в СМИ появилась информация, что Андрей Крищенко таки уходит с поста главы Главного управления Национальной полиции Киева. Более того, уже якобы известно, кто именно его заменит.

И это не будет кандидат, которого хотел бы видеть во главе киевской полиции новый глава МВД Денис Монастырский, а человек, которого рекомендовал Офис Президента во главе с Андреем Ермаком.

Речь о полковнике полиции Иване Выгивском. По состоянию на август 2021 он возглавляет полицию в Полтавской области. Ранее руководил следственным управлением, а также был заместителем начальника полиции Николаевской области.

Обратите внимание: "Зеркало недели" со ссылкой на источники уверяет, что на это решение повлиял одиозный заместитель главы ОП Олег Татаров. Также там утверждают, что измениться может и руководство Нацполиции на всеукраинском уровне – Игоря Клименко якобы может изменить Вячеслав Аброськин, но решение президента по этому поводу еще нет.



Возглавить полицию столицы Украины может полковник Иван Выгивский / Фото НПУ

Иван Выгивский: коротко о предполагаемом новом главе нацполиции Киева

Иван Выгивский – 41-летний полковник полиции, в органах внутренних дел работает с 1999 года:

Начинал следователем Очаковского райотдела милиции (Николаевская область).

В 2003 окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 до 2016 – руководил Очаковским отделением полиции.

С 2016 пошел на должность начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

14 февраля 2020 стал руководителем полиции Полтавской области.

У Ивана Выгивского есть жена и дочь. В собственности семьи, как свидетельствует декларация за 2019 год, следующее: