Сам Крищенко пока не комментировал отставку. Официальных сообщений от полиции пока нет.

Кстати Антона Геращенко уволили с должности заместителя главы МВД

Что известно о Крищенко

Крищенко занимал должность заместителя председателя Нацполиции и начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Всего в правоохранительных органах мужчина работает еще с 1992 года. Также в 2014 году был исполняющим обязанности Славянской райгосадминистрации. Кстати, в 2014 году его наградили орденом "За мужество" III степени за верность военной присяге во время российско-украинской войны.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с Андреем Крищенко, чтобы выяснить информацию.

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