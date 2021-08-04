Антона Геращенко уволили с должности заместителя главы МВД на заседании Кабмина 4 августа. Он находился на посту с 2019 года.

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Правительство уволило Геращенко

Правительство приняло решение уволить Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины. Более того, правительство приняло решение о назначении заместителями главы МВД:

Мэри Акопян;

Богдана Драпятого.

Мэри Акопян возглавляла Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД, Богдан Драпятый – секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Кроме этого Кабмин назначил:

Мустафу-Маси Найема – заместителем министра инфраструктуры Украины;

Василия Шкуракова – первым заместителем министра инфраструктуры Украины;

Анатолия Комирного – заместителем министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Анну Маляр – заместительницей министра обороны Украины;

Виталия Киндратива – главой Государственной службы морского и речного транспорта Украины;

Владиславу Магалецкую – победительницей конкурса на занятие должности главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Павла Рябикина – победителем конкурса на занятие должности главы Государственной таможенной службы;

Ивана Смелого – победителем конкурса на должность заместителя главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Александра Малецкого – победителем конкурса на должность заместителя главы Правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кстати, на заседании правительство согласовало назначение:

Олега Буряка – главой Запорожской районной государственной администрации Запорожской области;

Алексея Чушкина – главой Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области;

Также рассмотрели кандидатуры для назначения на должность члена Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Александра Формагея и Александар Косянчука.