В своем кресле может остаться Антон Геращенко, который был заместителем министра внутренних дел во времена Арсена Авакова. Предложение продолжить работу ему сделал лично Денис Монастрыский.
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ZN.UA сообщает, что новый глава МВД попросил президента Владимира Зеленского согласовать эту кандидатуру.
- Издание пишет, что такая инициатива не вызвала у главы государства восторга. Вероятно, Геращенко останется как советник, если захочет.
Новые заместители министра
Новыми заместителями министра внутренних дел могут стать Богдан Драпятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян. Все они являются действующими служащими.
- Богдан Драпятый возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности;
- Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД;
- Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.
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Назначение Монастырского
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.
- Верховная Рада проголосовала за его увольнение. Он в парламент не пришел.
- Дениса Монастырского министром внутренних дел назначили 16 июля.