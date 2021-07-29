У своєму кріслі може залишитися Антон Геращенко, який був заступником міністра внутрішніх справ за часів Арсена Авакова. Пропозицію продовжити роботу йому зробив особисто Денис Монастирський.
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ZN.UA повідомляє, що новий глава МВС попросив президента Володимира Зеленського погодити цю кандидатуру.
- Видання пише, що така ініціатива не викликала у глави держави захоплення. Ймовірно, Геращенко залишиться як радник, якщо захоче.
Нові заступники міністра
Новими заступниками міністра внутрішніх справ можуть стати Богдан Драп'ятий, Ігор Бондаренко та Мері Акопян. Усі вони є чинними службовцями.
- Богдан Драп'ятий очолює секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності;
- Ігор Бондаренко є директором Департаменту інформатизації МВС;
- Мері Акопян очолює Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.
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Призначення Монастирського
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.
- Верховна Рада проголосувала за його звільнення. Він у парламент не прийшов.
- Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ призначили 16 липня.