Про це посадовець повідомив у фейсбуці. Відповідний допис посадовець проілюстрував фотографією з портретом Степана Бандери на фоні. Ймовірно, світлина зроблена на його робочому місці.

Раніше Піду разом зі своїм міністром, – Шкіряк зібрався у відставку слідом за Аваковим

Шкіряк: Йду з гордо піднятою головою

"Я – все. Сьогодні, відразу по поверненню з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно та з дотриманням усіх необхідних формальностей", – написав Шкіряк у соцмережі. Роки своєї роботи у відомстві він назвав важкими й буремними. Водночас запевнив, що ця вагома епоха життя залишиться з ним назавжди.

Цікаво! Шкіряк відпочив у Хорватії. Новина про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова застала його у перший же день відпустки, 13 липня.

Чиновник наголосив, що пишається кожним днем, проведеним на посаді радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мовляв, ні про що не шкодує та йде з гордо піднятою головою. Після цього колишній радник урядовця приступив до подяк. Насамперед згадав друзів, соратників та усіх, хто його розумів та підтримував. Далі звернувся до працівників усіх підрозділів МВС. "Весь цей час вони стояли пліч-о-пліч разом з нами на захисті національних інтересів й збереження внутрішньої стабільності у країні", – відзначив Шкіряк.



Крім цього, подякував опонентам за конструктивну та об'єктивну критику. А також ворогам, завдяки яким став сильнішим – за "тонни вилитого бруду, море цинічної брехні, провокацій і відвертих маніпуляцій".

Прошу вибачення у тих, кому не зміг допомогти, у силу різних обставин. А також, якщо когось несправедливо образив, або щось було не так,

– додав Шкіряк.

Звернення до Монастирського та глузування з росЗМІ

Колишній радник Авакова побажав новому очільнику МВС Денису Монастирському дотримуватися заданого вектора й не поступатися принципами патріотизму й деполітизації правоохоронних органів. Він сподівається, що команда міністра у будь-яких надзвичайних ситуаціях дотримуватиметься чіткого алгоритму дій, впровадженого попередниками.

Після цього експосадовець вирішив розбавити цей допис ноткою гумору й написав, що Зорян і Шкіряк нікуди не зникають, і завжди будуть поруч. Річ у тім, що у 2017 році російські пропагандистські ЗМІ поширювали фейкові новини про нібито 2 представників української влади – з прізвищами Зорян та Шкіряк.

"З рештою, на все свій час. Настрій у нас бадьорий, а дух незламний! Ми ще повоюємо. Життя триває і все ще попереду. Наразі зроблю невеличку паузу й присвячу більше часу рідним та близьким", – пояснив Шкіряк. Завершуючи публікацію, колишній радник міністра внутрішніх справ жартома назвав себе "аваківським псом". "Маю честь! Служити і захищати! Путін – х**ло! Слава Україні! Смерть ворогам", – написав він