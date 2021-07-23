Об этом чиновник сообщил в своем фейсбуке. Соответствующее сообщение чиновник проиллюстрировал фотографией с портретом Степана Бандеры на фоне. Вероятно, фотография сделана на его рабочем месте.

Ранее Уйду вместе со своим министром, – Шкиряк собрался в отставку вслед за Аваковым

Шкиряк: Иду с гордо поднятой головой

"Я – все. Сегодня, сразу после возвращения из отпуска, уволился из МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей", – написал Шкиряк в соцсети. Годы своей работы в ведомстве он назвал тяжелыми и бурными. В то же время заверил, что эта весомая эпоха жизни останется с ним навсегда.

Интересно! Шкиряк отдохнул в Хорватии. Новость об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова застала его в первый же день отпуска, 13 июля.

Чиновник подчеркнул, что гордится каждым днем, проведенным в должности советника министра внутренних дел Арсена Авакова. Якобы ни о чем не жалеет и идет с гордо поднятой головой. После этого бывший советник чиновника приступил к благодарностям. Прежде всего вспомнил друзей, соратников и всех, кто его понимал и поддерживал. Далее обратился к работникам всех подразделений МВД. "Все это время они стояли бок о бок вместе с нами на защите национальных интересов и сохранении внутренней стабильности в стране", – отметил Шкиряк.

Кроме этого, поблагодарил оппонентов за конструктивную и объективную критику. А также врагов, благодаря которым стал сильнее – за "тонны вылитой грязи, море циничной лжи, провокации и откровенные манипуляции".

Прошу прощения у тех, кому не смог помочь, в силу различных обстоятельств. А также, если кого-то несправедливо оскорбил, или что-то было не так,

– добавил Шкиряк.

Обращение к Монастырскому и насмешки над росСМИ

Бывший советник Авакова пожелал новому руководителю МВД Денису Монастырскому придерживаться заданного вектора и не уступать принципами патриотизма и деполитизации правоохранительных органов. Он надеется, что команда министра в любых чрезвычайных ситуациях будет придерживаться четкого алгоритма действий, внедренного предшественниками.

После этого экс-чиновник решил разбавить это сообщение ноткой юмора и написал, что Зорян и Шкиряк никуда не исчезают, и всегда будут рядом. Дело в том, что в 2017 году российские пропагандистские СМИ распространяли фейковые новости о якобы 2 представителях украинской власти – с фамилиями Зорян и Шкиряк.

"С остальными, всему свое время. Настроение у нас бодрое, а дух несокрушимый! Мы еще повоюем. Жизнь продолжается и все еще впереди. Сейчас сделаю небольшую паузу и посвящу больше времени родным и близким", – пояснил Шкиряк. Завершая публикацию, бывший советник министра внутренних дел в шутку назвал себя "аваковским псом". "Честь имею! Служить и защищать! Путин – х**ло Слава Украине! Смерть врагам", – написал он.