Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС на засіданні Кабміну 4 серпня. Він перебував на посаді з 2019 року.
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Уряд звільнив Геращенка
Уряд ухвалив рішення звільнити Антона Геращенка з посади заступника Міністра внутрішніх справ України. Ба більше, уряд ухвалив рішення про призначення заступниками глави МВС:
- Мері Акопян;
- Богдана Драп'ятого.
Мері Акопян очолювала Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС, Богдан Драп'ятий – секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Окрім цього Кабмін призначив:
- Мустафу-Масі Найєма – заступником Міністра інфраструктури України;
- Василя Шкуракова – першим заступником Міністра інфраструктури України;
- Анатолія Комірного – заступником Міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ганну Маляр Ганни – заступницею Міністра оборони України;
- Віталія Кіндратіва – головою Державної служби морського та річкового транспорту України;
- Владиславу Магалецьку – переможницею конкурсу на зайняття посади голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
- Павла Рябікіна Павла Борисовича – переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державної митної служби;
- Івана Смілого – переможцем конкурсу на посаду заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;
- Олександра Малецького – переможцем конкурсу на посаду заступника Голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
До речі, на засіданні уряд погодив призначення:
- Олега Буряка головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області;
- Олексія Чушкіна – головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
Також розглянули кандидатури для призначення на посаду члена Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Олександра Формагея та Олександар Косянчука.