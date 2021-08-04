Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко. Изменения в полиции могут быть актуальными, потому что именно она имеет ключевую роль в системе общественного порядка.

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Речь пойдет именно о замене ключевых руководителей подразделений Министерства внутренних дел. По словам политолога, кроме Нацполиции, изменения могут ожидать:

Нацгвардию;

Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Ходят слухи, что Клименко, который возглавляет Нацполицию, будут менять. Вероятнее всего, у нас вскоре появится новый глава Национальной полиции", – сказал Владимир Фесенко.

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