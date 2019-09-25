Игорь Клименко – новый глава Нацполиции: краткая биография

После отставки Сергея Князева главным полицейским Украины назначили одного из его заместителей – Игоря Клименко. Каким имуществом он владеет и как из психолога стал ведущим кадровиком в Министерстве внутренних дел – в материале 24 канала.

Игорь Клименко почти два года был заместителем Сергея Князева, пройдя долгий карьерный путь от психолога центра МВД к ответственному за кадровое обеспечение в полиции.

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Биография Игоря Клименко

Игорю Владимировичу Клименко 46 лет (родился 25 октября 1972 года). Родной город – Киев. Закончил Харьковский военный университет, служил в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию – психолог.

В органах служит 21 год. Начинал психологом Центра практической психологии Управления МВД в 1998 году, а уже через год стал старшим психологом. Далее был сотрудником Специального миротворческого центра.

В течение четырех месяцев в 2002-м году принимал участие в миротворческой операции на территории республики Югославия в Косово. Затем два года возглавлял отделение профессионального психологического отбора при Управлении МВД Украины в Харьковской области.

Через два года, в 2004 году, стал главным психологом центра практической психологии Департамента работы с персоналом МВД Украины, а еще через четыре – начальником.



Клименко занимался кадровым обеспечением МВД / фото: npu.gov.ua

С 2008 до 2015-го занимал различные должности в Департаменте кадрового обеспечения МВД Украины, в ноябре 2015 года его возглавил.

В 2014 году участвовал в антитеррористической операции на Донбассе. В этом же году окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности "Правоведение".

Через пол года после назначения Сергея Князева главным полицейским Украины, Клименко стал его заместителем – начальником Департамента кадрового обеспечения. С марта 2018-го и до назначения главой Нацполиции был заместителем Князева. По совместительству работал преподавателем в Харьковском национальном университете внутренних дел.

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Семья и имущество

У Игоря Клименко, согласно декларации, квартира в Киеве площадью 67 квадратных метров и два земельных участка в Бориспольском районе общей площадью более 1800 кв. м. Там же у Клименко недостроенный дом площадью почти 120 кв. м.

Жена Оксана Клименко имеет земельный участок в Житомирской области площадью 1500 кв. м.

На главного полицейского зарегистрированы два авто: Mitsubishi Colt 2009 года и Lexus RX-350 2007-го. У его жены есть автобус TEMSA.

За 2018 год Игорь Клименко заработал 1 миллион 213 тысяч 128 гривен.

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Доходы жены в декларации не указаны, однако она владеет облигациями ООО "Производственная компания Фарелл" номинальной стоимостью более 94 тысяч гривен.

Наличными Игорь Клименко хранит пол миллиона гривен, 4500 долларов и 500 евро. И еще более 210 тысяч гривен на карточке.

Сын Станислав учится в Киевском национальном торгово-экономическом университете и получает стипендию, и по гражданско-правовому договору работает в Научно-производственном центре технической диагностики "Техдиагаз".