Отметим, что сейчас Клименко несколько недель возглавлял МВД в статусе исполняющего обязанности. Правительство назначило его на должность после трагической гибели Дениса Монастырского.

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Представил Клименко на должности премьер Денис Шмыгаль.

Как голосовали народные избранники:

  • "Слуга народа" – 224;
  • "Евросолидарность" – 0;
  • "Батькивщина" – 18;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 18;
  • "За будущее" – 13;
  • "Голос" – 1;
  • "Доверие" – 13;
  • "Восстановление Украины" – 17;
  • Внефракционные – 17.

Короткая биография Клименко

  • Игорь Клименко родился 25 октября 1972 в Киеве. В 1994 году окончил Харьковский военный университет.
  • До 1997 года проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолога.
  • В 2014 году окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности правоведение.
  • В октябре 2017 года Клименко был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции – начальника департамента кадрового обеспечения.
  • С марта 2018 года он занимал должность замглавы Национальной полиции. А уже с 25 сентября 2019 года возглавил Национальную полицию Украины.