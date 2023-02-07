Отметим, что сейчас Клименко несколько недель возглавлял МВД в статусе исполняющего обязанности. Правительство назначило его на должность после трагической гибели Дениса Монастырского.

К теме Как дальше будет работать МВД: Клименко рассказал, будут ли новые назначения в ведомстве

Представил Клименко на должности премьер Денис Шмыгаль.

Как голосовали народные избранники:

"Слуга народа" – 224;

"Евросолидарность" – 0;

"Батькивщина" – 18;

"Платформа за жизнь и мир" – 18;

"За будущее" – 13;

"Голос" – 1;

"Доверие" – 13;

"Восстановление Украины" – 17;

Внефракционные – 17.

Короткая биография Клименко

Игорь Клименко родился 25 октября 1972 в Киеве. В 1994 году окончил Харьковский военный университет.

До 1997 года проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолога.

В 2014 году окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности правоведение.

Обратите внимание! Игорь Клименко – генерал полиции. В период с 1998 по 2004 год работал в структуре управления МВД в Харьковской области. Впоследствии Клименко работал в департаменте кадрового обеспечения МВД, возглавившего в 2015 году.