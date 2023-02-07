Отметим, что сейчас Клименко несколько недель возглавлял МВД в статусе исполняющего обязанности. Правительство назначило его на должность после трагической гибели Дениса Монастырского.
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Представил Клименко на должности премьер Денис Шмыгаль.
Как голосовали народные избранники:
- "Слуга народа" – 224;
- "Евросолидарность" – 0;
- "Батькивщина" – 18;
- "Платформа за жизнь и мир" – 18;
- "За будущее" – 13;
- "Голос" – 1;
- "Доверие" – 13;
- "Восстановление Украины" – 17;
- Внефракционные – 17.
Короткая биография Клименко
- Игорь Клименко родился 25 октября 1972 в Киеве. В 1994 году окончил Харьковский военный университет.
- До 1997 года проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолога.
- В 2014 году окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности правоведение.
- В октябре 2017 года Клименко был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции – начальника департамента кадрового обеспечения.
- С марта 2018 года он занимал должность замглавы Национальной полиции. А уже с 25 сентября 2019 года возглавил Национальную полицию Украины.