Зазначимо, що Клименко декілька тижнів очолював МВС у статусі виконувача обов'язків. Уряд призначив його на посаду після трагічної загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі в Броварах.
До теми Як далі працюватиме МВС: Клименко розповів, чи будуть нові призначення у відомстві
Представив Клименка на посаді прем'єр Денис Шмигаль.
Як голосували народні обранці:
- "Слуга народу" – 224;
- "Євросолідарність" – 0;
- "Батьківщина" – 18;
- "Платформа за життя та мир" – 18;
- "За майбутнє" – 13;
- "Голос" – 1;
- "Довіра" – 13;
- "Відновлення України" – 17;
- Позафракційні – 17.
Коротка біографія Клименка
- Ігор Клименко народився 25 жовтня 1972 року у Києві. В 1994 році закінчив Харківський військовий університет.
- До 1997 проходив військову службу в ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію психолог.
- У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.
- У жовтні 2017 року Клименка призначили на нову посаду заступника керівника Нацполіції – начальника департаменту кадрового забезпечення.
- З березня 2018 року він обіймав посаду заступника голови Національної поліції. А уже з 25 вересня 2019 року – очолив Національну поліцію України.