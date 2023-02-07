Зазначимо, що Клименко декілька тижнів очолював МВС у статусі виконувача обов'язків. Уряд призначив його на посаду після трагічної загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі в Броварах.

До теми Як далі працюватиме МВС: Клименко розповів, чи будуть нові призначення у відомстві

Представив Клименка на посаді прем'єр Денис Шмигаль.

Як голосували народні обранці:

  • "Слуга народу" – 224;
  • "Євросолідарність" – 0;
  • "Батьківщина" – 18;
  • "Платформа за життя та мир" – 18;
  • "За майбутнє" – 13;
  • "Голос" – 1;
  • "Довіра" – 13;
  • "Відновлення України" – 17;
  • Позафракційні – 17.

Коротка біографія Клименка

  • Ігор Клименко народився 25 жовтня 1972 року у Києві. В 1994 році закінчив Харківський військовий університет.
  • До 1997 проходив військову службу в ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію психолог.
  • У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.
  • У жовтні 2017 року Клименка призначили на нову посаду заступника керівника Нацполіції – начальника департаменту кадрового забезпечення.
  • З березня 2018 року він обіймав посаду заступника голови Національної поліції. А уже з 25 вересня 2019 року – очолив Національну поліцію України.