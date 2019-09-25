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      Ігор Клименко – новий голова Нацполіції: коротка біографія

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      Ігор Клименко – біографія нового голови Нацполіціі України
      Ігор Клименко – новий очільник Нацполіції / npu.gov.ua

      Після відставки Сергія Князєва головним поліцейським України призначили одного із його заступників – Ігоря Клименка. Яким майном він володіє та як від психолога став провідним кадровиком у Міністерстві внутрішніх справ – у матеріалі 24 каналу.

      Ігор Клименко майже два роки був заступником Сергія Князєва, пройшовши довгий кар'єрний шлях від психолога центру МВС і до відповідального за кадрове забезпечення у поліції.

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      Біографія Ігоря Клименка

      Ігореві Володимировичу Клименку 46 років (народився 25 жовтня 1972 року). Рідне місто – Київ. Закінчив Харківський військовий університет, служив у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію – психолог.

      В органах служить 21 рік. Починав психологом Центру практичної психології Управління МВС у 1998 році, а вже за рік став старшим психологом. Далі був співробітником Спеціального миротворчого центру.

      Протягом чотирьох місяців у 2002 році брав участь у миротворчій операції на території республіки Югославія у Косово. Відтак два роки очолював відділення професійного психологічного відбору при Управлінні МВС України в Харківській області.

      Через два роки, у 2004-му, став головним психологом центру практичної психології Департаменту роботи з персоналом МВС України, а ще через чотири – начальником.

      Багато років Клименко працював у Департаменті кадрового забезпечення МВС
       Клименко займався кадровим забезпеченням МВС / фото: npu.gov.ua

      З 2008 до 2015-го обіймав різні посади у Департаменті кадрового забезпечення МВС України, у листопаді 2015 його очолив.

      У 2014 році брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі. У цьому ж році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство".

      Через пів року після призначення Сергія Князєва головним поліцейським України, Клименко став його заступником – начальником Департаменту кадрового забезпечення. З березня 2018 і до призначення головою Нацполіції був заступником Князєва. За сумісництвом працював викладачем у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

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      Родина і майно

      В Ігоря Клименка, згідно з декларацією, квартира у Києві площею 67 квадратних метрів і дві земельні ділянки у Бориспільському районі загальною площею у понад 1800 кв.м. Там же у Клименка недобудований будинок площею у майже 120 кв.м.

      Дружина Оксана Клименко має земельну ділянку у Житомирській області площею 1500 кв.м.

      На головного поліцейського зареєстровані два авто: Mitsubishi Colt 2009 року і Lexus RX-350 2007-ого. У його дружини є автобус TEMSA.

      За 2018 рік Ігор Клименко заробив 1 мільйон 213 тисяч 128 гривень.

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      Доходів дружини у декларації не зазначено, однак вона володіє облігаціями ТОВ "Виробнича компанія Фарелл" номінальною вартістю у понад 94 тисячі гривень.

      Готівкою Ігор Клименко зберігає пів мільйона гривень, 4500 доларів і 500 євро. І ще понад 210 тисяч гривень на картці.

      Син Станіслав навчається у Київському національному торговельно-економічному університеті і отримує стипендію і за цивільно-правовим угодою працює у Науково-виробничому центрі технічної діагностики "Техдіагаз".

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      Теги: Новини політики Новини України Поліція Ігор Клименко Сергій Князєв Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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