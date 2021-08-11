Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов у відставку. Також 4 серпня звільнили його заступника Антона Геращенка, а заступниками призначили натомість Мері Акопян та Богдана Драп'ятого.

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Вже наступного дня, 5 серпня, ЗМІ заговорили про зміну керівника поліції столиці України Андрія Крищенка. Однак у самій установі такі чутки спростували.

Буде чи не буде відставка Крищенка і хто його може замінити

А проте, тема не пішла у небуття. 10 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що Андрій Крищенко таки йде з посади очільника Головного управління Національної поліції Києва. Ба більше, вже начебто відомо, хто саме його замінить.

І це не буде кандидат, якого хотів би бачити на чолі київської поліції новий глава МВС Денис Монастирський, а людина, яку рекомендував Офіс Президента на чолі з Андрієм Єрмаком.

Мовиться про полковника поліції Івана Вигівського. Станом на серпень 2021 року він очолює поліцію у Полтавській області. Раніше керував слідчим управлінням, а також був заступником начальника поліції Миколаївської області.

Зверніть увагу: "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела запевняє, що на це рішення вплинув одіозний заступник глави ОП Олег Татаров. Також там стверджують, що змінитися може й керівництво Нацполіції на всеукраїнському рівні – Ігоря Клименка начебто може змінити В'ячеслав Аброськін, але рішення президента щодо цього ще немає.



Очолити поліцію столиці України може полковник Іван Виговський / Фото НПУ

Іван Вигівський: коротко про ймовірного нового главу нацполіції Києва

Іван Вигівський – 41-річний полковник поліції, в органах внутрішніх справ працює з 1999 року:

Починав слідчим Очаківського райвідділу міліції (Миколаївська область).

У 2003 закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

З 2015 до 2016 – керував Очаківським відділком поліції.

З 2016 пішов на посаду начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

14 лютого 2020 року став керівником поліції Полтавської області.

В Івана Вигівського є дружина та донька. У власності родини, як свідчить декларація за 2019 рік, таке: