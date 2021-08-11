Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов у відставку. Також 4 серпня звільнили його заступника Антона Геращенка, а заступниками призначили натомість Мері Акопян та Богдана Драп'ятого.
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Вже наступного дня, 5 серпня, ЗМІ заговорили про зміну керівника поліції столиці України Андрія Крищенка. Однак у самій установі такі чутки спростували.
Буде чи не буде відставка Крищенка і хто його може замінити
А проте, тема не пішла у небуття. 10 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що Андрій Крищенко таки йде з посади очільника Головного управління Національної поліції Києва. Ба більше, вже начебто відомо, хто саме його замінить.
- І це не буде кандидат, якого хотів би бачити на чолі київської поліції новий глава МВС Денис Монастирський, а людина, яку рекомендував Офіс Президента на чолі з Андрієм Єрмаком.
Мовиться про полковника поліції Івана Вигівського. Станом на серпень 2021 року він очолює поліцію у Полтавській області. Раніше керував слідчим управлінням, а також був заступником начальника поліції Миколаївської області.
Очолити поліцію столиці України може полковник Іван Виговський / Фото НПУ
Іван Вигівський: коротко про ймовірного нового главу нацполіції Києва
Іван Вигівський – 41-річний полковник поліції, в органах внутрішніх справ працює з 1999 року:
- Починав слідчим Очаківського райвідділу міліції (Миколаївська область).
- У 2003 закінчив Національний університет внутрішніх справ України.
- З 2015 до 2016 – керував Очаківським відділком поліції.
- З 2016 пішов на посаду начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.
- 14 лютого 2020 року став керівником поліції Полтавської області.
В Івана Вигівського є дружина та донька. У власності родини, як свідчить декларація за 2019 рік, таке:
- Земельні ділянки у Миколаївській області у 1100 та 1500 метрів квадратних, квартира в Очакові на 78,8 квадратного метра. Ще один будинок та ділянку родина взяла в оренду.
- Автомобілем користується Вигівський марки Volkswagen Touareg 2015 року випуску, але належить він іншій особі. Дружина ж має власне авто – Volkswagen Golf.
- Головним прибутком Вигівського є зарплата за основним місцем роботи у 398 тисяч гривень за рік. Дружина Вигівського заробила 455 тисяч гривень завдяки підприємницькій діяльності.