За словами Стерненка, Зеленський своїм указом Татарова призначав, він же має його і звільнити. Наразі політик обіймає посаду заступника глави Офісу Президента.

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Він (Зеленський – 24 канал) або виконає волю народу (нам же люблять розповідати про народовладдя?), або й надалі захищатиме корумпованого служника Януковича (Віктора Януковича – 24 канал) та Портнова (Андрія Портнова – 24 канал),

– заявив Стерненко.

Петиція про звільнення Татарова / скриншот 24 каналу

Зверніть увагу! Під час пресконференції з нагоди другої річниці президентства Зеленський заявив, що Татаров – професійна людина.

Справа Татарова: головне