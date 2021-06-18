За словами Стерненка, Зеленський своїм указом Татарова призначав, він же має його і звільнити. Наразі політик обіймає посаду заступника глави Офісу Президента.
Зауважте Звільнити одіозного Татарова: як це зробити за декілька кліків
Він (Зеленський – 24 канал) або виконає волю народу (нам же люблять розповідати про народовладдя?), або й надалі захищатиме корумпованого служника Януковича (Віктора Януковича – 24 канал) та Портнова (Андрія Портнова – 24 канал),
– заявив Стерненко.
Петиція про звільнення Татарова / скриншот 24 каналу
Справа Татарова: головне
- Заступника глави ОП Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу з квартирами Національної гвардії. Мовиться про збитки на суму понад 80 мільйонів гривень.
- Ще у грудні 2020 року Татарову мали обрати запобіжний захід, однак Офіс генпрокурора забрав справу з НАБУ та передав до СБУ.
- Окрім того, генпрокурорка Ірина Венедіктова мала передати до суду матеріали у справі Татарова. Водночас цього не сталося.
- Навесні Антикорупційний суд провів останнє засідання, провадження закрили.