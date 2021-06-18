По словам Стерненко, Зеленский своим указом Татарова назначал, он же должен его и уволить. Сейчас политик занимает должность заместителя главы Офиса Президента.

Заметьте Уволить одиозного Татарова: как это сделать за несколько кликов

Он (Зеленский – 24 канал) или исполнит волю народа (нам же любят рассказывать о народовластии?), или и в дальнейшем будет защищать коррумпированного слуги Януковича (Виктора Януковича – 24 канал) и Портнова (Андрея Портнова – 24 канал),

– заявил Стерненко.

Петиция об увольнении Татарова / скриншот 24 канала

Обратите внимание! Во время пресс-конференции по случаю второй годовщины президентства Зеленский заявил, что он – профессиональный человек.

Дело Татарова: главное