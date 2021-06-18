По словам Стерненко, Зеленский своим указом Татарова назначал, он же должен его и уволить. Сейчас политик занимает должность заместителя главы Офиса Президента.
Заметьте Уволить одиозного Татарова: как это сделать за несколько кликов
Он (Зеленский – 24 канал) или исполнит волю народа (нам же любят рассказывать о народовластии?), или и в дальнейшем будет защищать коррумпированного слуги Януковича (Виктора Януковича – 24 канал) и Портнова (Андрея Портнова – 24 канал),
– заявил Стерненко.
Петиция об увольнении Татарова / скриншот 24 канала
Дело Татарова: главное
- Заместителя главы ОП Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу с квартирами Национальной гвардии. Речь идет об убытках на сумму более 80 миллионов гривен.
- Еще в декабре 2020 года Татарову должны были избрать меру пресечения, однако Офис генпрокурора забрал дело из НАБУ и передал в СБУ.
- Кроме того, генпрокурор Ирина Венедиктова должна была передать в суд материалы по делу Татарова. Но этого не произошло.
- Весной Антикоррупционный суд провел последнее заседание, производство закрыли.