На пресс-конференции по случаю второй годовщины президентства Зеленский отметил, что не осведомлен и не имеет доказательств того, что Татаров делал антиукраинские заявления. Также отметил, что вопросы по Татарову лучше ставить Ермаку.

Интересно У меня нет времени думать о Путине, – Зеленский

"Я хочу, чтобы мы о заместителях или советниках главы Офиса Президента спрашивали у главы. Это важно. Насчет ценности (Татарова – 24 канал) трудно говорить. Оценкой должен заниматься Андрей Ермак", – сказал Зеленский.

Я знаю, что он (Ермак – 24 канал) считает, и я так считаю, что он (Татаров – 24 канал) профессиональный человек,

– заявил президент.

Что касается скандальных слов Татарова, президент заверил, что знает ситуацию "на уровне слухов". Доказательств не имеет. Однако заметил, что задавал Татарову этот вопрос.

"Если человек считает, что Янукович – это был "государственный переворот", то у нас такие люди не работают. Я от него таких принципиальных вещей не слышал", – подытожил Зеленский.

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