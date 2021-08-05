В управлінні комунікації Національної поліції столиці зазначили, що жодних кадрових змін немає. Водночас правоохоронці працюють у штатному режимі.
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Інформації такої немає, поліція Києва працює у штатному режимі, все керівництво на місці,
– сказали поліцейські.
Нагадаємо, що 5 серпня багато ЗМІ опублікували інформацію з посиланням на джерела, що очільник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко нібито написав заяву про звільнення.
Кадрові зміни у МВС: коротко
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади Глави МВС.
- Народні депутати на засіданні 15 липня проголосували за його звільнення.
- Дениса Монастирського 16 липня призначили міністром внутрішніх справ.
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