В управлінні комунікації Національної поліції столиці зазначили, що жодних кадрових змін немає. Водночас правоохоронці працюють у штатному режимі.

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Інформації такої немає, поліція Києва працює у штатному режимі, все керівництво на місці,

– сказали поліцейські.

Нагадаємо, що 5 серпня багато ЗМІ опублікували інформацію з посиланням на джерела, що очільник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко нібито написав заяву про звільнення.

Кадрові зміни у МВС: коротко

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади Глави МВС.

Народні депутати на засіданні 15 липня проголосували за його звільнення.

Дениса Монастирського 16 липня призначили міністром внутрішніх справ.

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