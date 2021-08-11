О завершении карьеры в Киевской полиции Андрей Крищенко сообщил в фейсбуке. Он поблагодарил людей, с которыми имел возможность работать, и подчеркнул, что гордится совместной работой.

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Как рассказал Крищенко, ранее он подал рапорт о своей отставке и его удовлетворили 10 августа. Произошло это после более 5,5 года работы в полиции Киева.

Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов. В этом периоде – тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских,

– сказал экс-глава полиции Киева.

Он подчеркнул, что самое ценное – это люди. Крищенко также поблагодарил "каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева" на работу.

"Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления", – подчеркнул он.

Крищенко добавил: "я уверен, что вы и в дальнейшем будете работать не сбавляя темп и обороты".

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