О завершении карьеры в Киевской полиции Андрей Крищенко сообщил в фейсбуке. Он поблагодарил людей, с которыми имел возможность работать, и подчеркнул, что гордится совместной работой.
Интересно "Руководство на месте": в полиции Киева опровергли информацию об отставке Андрея Крищенко
Как рассказал Крищенко, ранее он подал рапорт о своей отставке и его удовлетворили 10 августа. Произошло это после более 5,5 года работы в полиции Киева.
Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов. В этом периоде – тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских,
– сказал экс-глава полиции Киева.
Он подчеркнул, что самое ценное – это люди. Крищенко также поблагодарил "каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева" на работу.
"Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления", – подчеркнул он.
Крищенко добавил: "я уверен, что вы и в дальнейшем будете работать не сбавляя темп и обороты".
Актуально Антона Геращенко уволили с должности заместителя главы МВД
Что известно об отставке Крищенко
- Информация о возможной отставке Андрея Крищенко появилась еще в начале августа. 10 августа в СМИ появилась информация, что Андрей Крищенко таки уходит с поста главы Главного управления Национальной полиции Киева.
- Более того, уже вроде известно, кто именно его заменит. И это не будет кандидат, которого хотел бы видеть во главе киевской полиции новый глава МВД Денис Монастырский, а человек, которого рекомендовал Офис Президента. Говорится о полковнике полиции Иване Выговском.