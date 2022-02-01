Київський забудовник намагався підкупити голову ДАБІ за 120 тисяч доларів

Представник однієї з київських компаній-забудовників намагався дати величезний хабар голові Державної інспекції архітектури та містобудування. 1 лютого чоловіка затримали на гарячому.

За даними слідства, забудовник хотів підкупити посадовця, аби ДАБІ надала дозвіл на експлуатацію готової будівлі. Послуги керівника інспекції у приватній компанії оцінили у 120 тисяч доларів.

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Посадовець на отримання грошей погодився, але написав заяву до Національного антикорупційного бюро.

Майже 3,4 мільйона за багатоповерхівку



Зловмисника навіть не клали обличчям у сніг / Фото НАБУ

Як стверджують у САП та НАБУ, представник забудовника хотів вирішити проблему з отриманням сертифікату готовності будівлі до експлуатації.

Отримати документи в законний спосіб забудовник нібито не зміг через порушення правил будівництва.

Для цього зловмисник звернувся до очільника ДАБІ та запропонував йому отримати чималу суму незаконної вигоди – 120 тисяч доларів, що дорівнює понад 3,4 мільйона гривень.

За заявою посадовця слідчі антикорупційного бюро відкрили кримінальне провадження. Сталося це у грудні 2021 року.

1 лютого, під час передачі коштів, представника забудовника затримали.

Про якого саме забудовника йдеться, правоохоронці не повідомили. Однак зазначили, що зловмисники хотіли ввести в експлуатацію багатоквартирний будинок.



У чоловіка вилучили величезну суму / Фото НАБУ

У машині фігуранта провадження знайшли паперові пакети з пачками доларових купюр. Гроші у зловмисника вилучили, а самого чоловіка затримали.

Незабаром представнику забудовника повідомлять про підозру у наданні пропозиції незаконної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне службове становище. За скоєне фігуранту загожує від 4 до 8 років ув'язнення з кофіскацією майна або без неї та зі спецконфіскацією.

Крім того, працівники спеціалізованої антикорупційної прокуратури готують клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу. На чому наполягатимуть правоохоронці, наразі невідомо.