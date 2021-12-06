Київського комунальника судитимуть за розтрату 260 тисяч під час ремонту підземних переходів

Працівники прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника шляхово-експлуатаційного управління Деснянського району Києва. Чоловіка звинувачують у розтраті бюджетних коштів, які виділили на ремонт підземних переходів.

За даними слідства, комунальник розтратив кошти завдяки зловживанню службовим становищем за попередньою змовою з підрядниками. Схему чиновник реалізував у рамках реалізації договорів з приватними компаніями про реконструкцію двох підземних переходів.

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Правоохоронці стверджують, що на проєкт виділили 1,5 мільйона гривень.

Частину робіт взагалі не виконували

Поліцейські з'ясували, що впродовж 2020 року ШЕУ Деснянського району уклало з приватними компаніями два договори, які стосувалися ремонту переходів.

Втім, замість проведення робіт у повному обсязі підрядними нібито провели лише часткові роботи з поточному ремонту. Деякі пункти договору взагалі нібито не були виконані.

Під час перевірки ймовірного правопорушення, яке вчинив зловмисник, слідчі встановили, що одна з підрядних організацій має ознаки фіктивності.

Попри це керівник ШЕУ підписав акти приймання виконаних ремонтних робіт та надав вказівку бухгалтерії перерахувати гроші за невиконані ремонтні роботи. Внаслідок оборудки з бюджету Києва розтратили 260 тисяч гривень.

Незабаром у Деснянському райсуді почнуть розглядати обвинувальний акт щодо службовця. Якщо служителі Феміди визнають його винним, комунальнику загрожує до 8 років позбавлення волі. Крім того, чоловіку можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки після звільнення.

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