У київському дитсадку дитину зацькували через відмову мами долучатися до поборів

У столичному дитячому садку №681 (Святошинський район) спалахнув скандал через постійні побори. В одній із груп дитині влаштували булінг через те, що мати відмовилися здавати надмірні кошти.

Збором грошей займалася голова батьківського комітету, яка й вирішила вимістити злість на опонентку на її дитині.

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З фонду зникли тисячі

Мати однієї з вихованиць Марина Богдан обурилася через те, що голова батьківського комітету перестала давати звіти про витрачені кошти.

Зрештою замість зданих за рік 50 тисяч гривень у скарбничці групи залишилося мінус 2 тисячі гривень.

Попри підозрілу історію, з початком нового навчального року жінка, котра збирала гроші з інших батьків, почала наполягати, аби вони здали їй по 200 гривень просто так і ще по 300 гривень на канцелярію. Крім того, батьки мусили витратити 5 тисяч гривень на привітання педколективу з професійним святом.

Однак Богдан відмовилася здавати названі суми і здала гроші лише на забезпечення доньки матеріалами для навчання.

Зошити були вже куплені заздалегідь, віднесені до групи і підписані на ім'я дитини. Але оскільки я здала не всю суму, що хотіла голова батьківського комітету, вона прийшла у групу і попросила виховательку віддати зошити, куплені для моєї дитини. І увага, вихователька віддала!!!

– обурилася жінка.

Зрештою дитині довелося писати на аркушах, а голова батьківського комітету заявила, що ця дівчинка стане "білою вороною" у групі.

Затята боротьба

Ображена мати вирішила не здаватися і подала скаргу у вищі інстанції. Зокрема, у Міністерстві освіти і науки їй підтвердили, що ситуацію можна розцінювати як булінг проти дитини. Водночас у відповіді від Департаменту освіти і районного Управління освіти не натякнули, що бодай провели із вихователькою, яка забрала в дитини зошити, виховну бесіду.

Мати намагалася з'ясувати стосунки із завідувачкою дитсадка, втім виявилося, що вона в дружніх стосунках із головою батьківського комітету. Відтак, все закінчилося спробою принизити жінку, яка написала скаргу, на батьківських зборах.

Попри це, завідувачці садочка таки оголосили догану, а вихователька заявила, що нібито втратила премію. Що ж до батьківського комітету, то він припинив своє існування.

Текст публікації Марини Богдан:

Події відбувалися у Києві, дошкільний навчальний заклад №681. Як і в усіх садочках, у нас був батьківський комітет, і зрозуміло, що кожен місяць ми здавали кошти у фонд групи. Наш комітет складався лише з однієї нашої голови, і рішення щодо витрат вона теж ухвалювала сама. За минулий навчальний рік жодного разу ніхто з батьків не попросив звіт, хоча загалом тоді задали понад 50 тисяч гривень (на ремонт групи та щомісячно у фонд).

У травні від голови батьківського комітету прийшло у вайбер-чат повідомлення, що у фонді групи мінус 2 тисячі гривень, і гроші знову треба. Мабуть, саме з цього для мене і почалася історія, а разом з нею – недовіра і обурення.

І от початок цього навчального року, і пропозиція від голови – до фонду внести 200 гривень і 300 гривень на канцелярію + зошити для підготовки до школи. А ще інформація, що з фонду ми маємо витрати 5 тисяч на привітання педколективу садочку із святом дошкілля.

Я не погодилась вносити таку велику суму і внесла тільки ту частину, яка мала йти на потреби дитини. Зошити були вже куплені заздалегідь, віднесені до групи і підписані на ім'я дитини. Але оскільки я здала не всю суму, яку хотіла голова, вона прийшла у групу й попросила виховательку віддати зошити, куплені для моєї дитини. І увага, вихователька віддала!!!

У Міністерстві освіти повідомили, що ситуація є булінгом. Тому що дитина займалася на листочку, поки ми розбиралися з цією історією. Але забіжу наперед і скажу, що у листі від Департаменту освіти і районного Управління освіти не сказано, що з вихователькою хоча би проведена бесіда, винесена догана.

За нашою заявою – завідувачці догана. А от нашій виховательці нічого, виходить, віддала зошити – та й усе.

П. С. Батьківського комітету в нас у групі більше немає, внесків теж. Зі слів виховательки, ії позбавили премії, але не рішенням вищевказаних управлінь. Маю надію, що продовження конфлікту вже не буде.