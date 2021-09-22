У київському Гідропарку під час пожежі знайшли тіло людини

На території човнової станції у Гідропарку Києва трапилась пожежа. Рятувальники вже загасили її. Внаслідок займання загинула людина.

Як з'ясували рятувальники, пожежа виникла в металевому вагончику. Сталося це 22 вересня близько 16 години. Причину займання встановлюють правоохоронці.

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Знайшли тіло людини

До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Гідропарку, що розташований у Дніпровському районі.

Коли рятувальники прибули, то виявили пожежу в металевому вагончику. Згодом вони знайшли бездиханне тіло людини. Про вік та причину смерті – не повідомляють.

Працівники ДСНС локалізували займання о 16:36, а погасили її через пів години.



Пожежа сталася в Гідропарку / Фото ДСНС Києва

На місці працювали 10 рятувальників, які залучили 2 одиниці спецтехніки. Причину пожежі та обставини смерті людини встановлюють правоохоронні органи.