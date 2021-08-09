Пили біля могил та залазили на хрести: на київському цвинтарі молодики влаштували веселу гулянку

Чимала компанія молодих людей вчинила безлад на одному з кладовищ Києва. Свої вчинки хлопці та дівчата знімали на телефон.

Запис з веселощами біля могил кладовища з'явилася у соцмережах 6 серпня. Компанія з кількох неформалів розпивала алкоголь, нюхала білий порошок та бешкетувала.

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Вчинок молодиків неабияк розлютив киян. Деякі активісти вирішили самостійно встановити особи зловмисників.

Всіх вже знайшли

На записі, який виклали в спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці, видно, як розважалася молодь.

Одна з дівчат чіпляла на пам'ятних свою кепку. Інша – позувала з квіткою у зубах.

Хлопці залізали на хрести та позували для фото та відео.

Через якийсь час після розголосу інциденту стало відомо, що небайдужі кияни ідентифікували всіх учасників гулянки. Вони є повнолітніми.

Дані зловмисників передали правоохоронцям.

У поліції Києва інцидент наразі не прокоментували.

Дивіться відео, як молодики "відпочивають" на кладовищі у Києві: