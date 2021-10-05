У Київському ЖК "Мега-сіті" з 21 поверху впав 8-річний хлопчик

Трагічний випадок стався на Харківському шосе у Києві вдень 5 жовтня. Маленька дитина впала з балкона на 21 поверсі. Шансів вижити у хлопчика не було жодних.

Як стверджують правоохоронці, інцидент стався близько 16:20 у житловому комплексі "Мега-сіті". Поліцейським про падіння дитини повідомили очевидці.

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На місці події працювали медики швидкої, яким, на жаль, довелося лише констатувати смерть дитини.

Причини падіння невідомі

Слідчі з'ясували, що хлопчик жив у цьому ж будинку разом із батьками.

Як саме він впав з балкона, та чи були поруч із ним дорослі, невідомо.

Також не зрозуміло, чи мешкав загиблий у квартирі, звідки він випав.

Окрім слідчо-оперативної групи у "Мега-сіті" працювали також ювенальні поліцейські. Правоохоронці опитали рідних хлопчика, сусідів та свідків.

З кваліфікацією інциденту поліцейські обіцяють визначитися найближчим часом після проведення першочергових слідчих дій.