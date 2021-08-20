У Київводоканалі пояснили збільшення платіжок за воду

У липні кияни отримали платіжки зі збільшеними тарифами на постачання та відведення води. У Київводоканалі кажуть, що збільшення вартості є економічно обґрунтованим.

У пресслужбі комунального підприємства підкреслили, що ціни на водопостачання та водовідведення встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Збільшення ж тарифів пов'язане зі зростанням цін на електроенергію, реагенти та інші витрати водоканалу.

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Наразі за постачання та відведення води кияни мають сплачувати 25,38 гривні. До подорожчання цей тариф був 21,78 гривні.

Як формуються тарифи на водопостачання та водовідведення

Як пояснили у Київводоканалі, щороку вони формують розрахунки тарифів та подать їх на розгляд до НКРЕКП.

Потім, як потребує процедура, обов'язково проводять відкриті обговорення, в яких беруть участь представники місцевої влади.

Після того, як від усіх зацікавлених осіб прийняли зауваження та пропозиції, національна комісія ухвалює рішення про зміну тарифів.

Застосувати нові тарифи у Київводоканалі змогли завдяки нещодавно прийнятому Верховною Радою закону 1060, який змінив порядок врегулювання тарифів на послуги ЖКГ.



Хочемо підкреслити, що Київводоканал одним з останніх у країні застосував новий тариф на централізоване водопостачання, і наш тариф залишається одним з найнижчих у порівнянні з іншими водоканалами,

– зазначили у підприємстві.



З чого складається тариф на воду / ілюстрація Київводоканалу